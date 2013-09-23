Толоконникова з Pussy Riot оголосила голодування

За словами активістки, голодування вона вирішила оголосити, бо заступник начальника ІК-14 Юрій Купріянов пригрозив їй убивством.

У зв'язку з цим Толоконникова звернулася до Слідчого комітету РФ. Як йдеться в заяві учасниці Pussy Riot, 30 серпня Купріянов сказав їй: «Тобі вже точно ніколи не буде погано, тому що на тому світі погано не буває». Крім того, за її словами, з того дня їй «стали надходити погрози з боку ряду засуджених, які вказували на те, що у них є санкція на фізичну розправу зі мною з боку адміністрації» колонії, повідомляє Lenta.ru.

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Голодування Толоконникової також пов'язане з численними порушеннями в колонії. Так, за її словами, робочий день швачок становить 16-17 годин, а норми виробітку (в колонії шиють форму для поліцейських) постійно збільшуються. Якщо раніше норма становила 100 костюмів на день, то тепер - 150 штук. Причому, за словами активістки, в порушення Трудового кодексу про підвищення норм не було оголошено заздалегідь.

Як розповіла Толоконникова у своєму листі, за невиконання норм засуджені піддаються різним покаранням. Так, їх можуть позбавити права відвідувати туалет або їсти свої продукти. (А годують, за словами активістки, в колонії виключно неякісними продуктами). Зарплата Толоконникової за червень 2013 року, за її словами, склала 29 рублів.

У листі Толоконникова також розповіла, що адміністрація колонії заохочує покарання засуджених руками інших засуджених. «Режим в колонії дійсно влаштований так, що придушення волі людини, залякування, перетворення на безсловесного раба здійснюється руками засуджених, які займають пости майстрів бригад і старшин загонів, які отримують вказівки від начальників», - йдеться у її листі. Тому, стверджує Толоконникова, бояться скаржитися на порушення в колонії.

У зв'язку з поганими умовами утримання, а також у зв'язку з погрозою вбивством Толоконникова зажадала забезпечити її захист.

Надія Толоконникова була засуджена до двох років колонії в серпні 2012 року за виконання у храмі Христа Спасителя пісні «Богородиця, Путіна прожени». Дворічний термін також відбуває ще одна учасниця Pussy Riot Марія Альохіна. Третя засуджена по цій справі - Катерина Самуцевич - отримала два роки умовно.