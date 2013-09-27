Американську королеву краси оштрафували за виготовлення вибухівки

Дівчата навчилися робити рідку вибухову речовину і розважалися, підриваючи пляшки з небезпечною сумішшю на вулицях. Переможниця конкурсу краси в місті Рівертон Кендра Маккензі та її подруги засуджені до 200 годин виправних робіт і штрафу $ 500, повідомляє Russia Today з посиланням на ABC News.

Суддя округу Солт -Лейк-Сіті визнав дії підсудних небезпечними для оточуючих. Компанії з чотирьох дівчат ставилося в провину виготовлення рідкої вибухівки з підручних засобів. Отриману суміш подруги розливали у пластикові пляшки і підривали на вулиці, розбиваючи їх об асфальт .

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Всі обвинувачені визнали свою провину, але заявили в суді, що вважають свої вчинки «нешкідливою витівкою». Варто відзначити, що організатори конкурсів краси в Юті відразу ж відреагували на подію, заявивши, що позбавляють Кендру Маккензі звання «Міс Рівертон» і відберуть у неї корону королеви краси.