Пасажирам авіакомпаній США дозволять користуватися електронікою

Як очікується, авіапасажирам дозволять не вимикати електронні книги, MP3-плеєри та планшети. Незважаючи на це, деякі заборони все ж збережуться. Зокрема, як і раніше не можна буде відправляти SMS і говорити по мобільному телефону, а також відправляти і отримувати електронну пошту через WiFi, повідомляє Russia Today з посиланням на The Australian.

Вважається, що сигнали електронних приладів можуть вплинути на роботу бортових систем літака або порушити зв'язок пілотів із наземними службами. Заборона на використання гаджетів на борту діяв у США протягом 20 років. Варто відзначити, що за весь час існування мобільних телефонів було зафіксовано лише 75 випадків, коли, на думку екіпажу, пристрої заважали польоту.

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За даними порталу Vesti.net, проблему використання електроніки в польоті не раз досліджували самі виробники літаків. Так, на борту одного із лайнерів встановили мобільний ретранслятор. Ніяких перешкод виявлено не було. Ледь помітне втручання було зафіксовано лише при використанні планшетів на найстаріших лайнерах, якими сучасні авіаперевізники майже не користуються.

Більше того, існують професійні мобільні додатки для самих пілотів, в які вносяться дані польоту та інформація про погоду.