На конкурсі "Міс світу 2013" перемогла філіппінка (фото)

Переможницею одного з найбільш престижних конкурсів краси "Міс світу", який проходив в цьому році за участю дівчат з 130 країн на індонезійському острові Балі, стала представниця Філіппін Меган Янг (Megan Young), передає кореспондент РІА Новости.

У топ- 10 увійшли представниці Гани, Ямайки, Іспанії, Індонезії, Англії, Непалу, Франції, Австралії, Бразилії та Філіппін. У фінальний тур топ-5 увійшли міс Франція, Філіппіни, Гани, Бразилія та Іспанія. Окремо була відзначена "переможницею глядацьких симпатій" міс Гібралтар.

Згідно з традицією, корону "Міс світу" 2013 вручила переможниця торішнього конкурсу Юй Венься з КНР.

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Цього року конкурс, фінал якого транслювався в прямому ефірі в більш ніж 180 країнах, через протести радикально налаштованої частини індонезійських мусульман вперше проходив без традиційного виходу учасниць у бікіні. Напередодні фіналу диппредставництва Австралії, Великобританії і США в Індонезії попередили громадян цих країн про загрозу "Міс світу" на Балі з боку ісламістів, і красунь охороняли 700 поліцейських.

"Міс світу" - щорічний всесвітній конкурс краси. Є одним з найбільш престижних конкурсів краси у світі. Його історія бере початок у 1950-х роках.