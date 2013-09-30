Справжність шедевра встановив дослідник Симон Лі з британського Університету Редінга, повідомляє Russia Today з посиланням на іспанську газету АВС.

Дослідження Симона Лі було засновано на вивченні картин Жака Ліу Давида. Свою увагу експерт зосередив на інших копіях портрета Наполеона Бонапарта, де зумів розрізнити відмінності в зображенні військового мундира французького імператора. За його словами, вдалося встановити, що над портретом Давид працював разом зі своїм помічником і учнем Жоржем Ружі . «Хоча картина пописати Давидом, після чищення поруч було виявлено слово «Ружі» і дата 1813», - пояснив дослідник .

У 2005 році картина «Портрет Наполеона Бонапарта» була продана за € 18 тис. і потрапила в приватну колекцію, господар якої вирішив взяти на себе всі витрати на реставрацію полотна. Новий господар картини попросив Симона Лі допомогти йому встановити справжність шедевра.Ч

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Спочатку полотно знаходилося в колекції шотландської сім'ї, а потім потрапило в Королівську шотландську академію. «Як картина потрапила до Шотландії невідомо. Хоча у Шотландії і Франції завжди був спільний ворог - Великобританія. Тому присутність полотна в Шотландії може говорити про їх шанування імператора Бонапарта», - пояснив Симон Лі.

На картині Давида Наполеон зображений в 1813 році, коли Великобританія і Пруссія погрожували Франції військовою інтервенцією. Художник зобразив Наполеона Бонапарта у військовій формі Національної гвардії. Наполеон постає в образі захисника в той момент, коли його країні загрожує серйозна небезпека. Симон Лі розповів, що портрет повинен був вселити дух патріотизму в французів. Однак через вторгнення союзників широка публіка його так і не побачила.