В Нідерландах діти виробляють електроенергію під час ігор на каруселі
12:54, 01 жовтня 2013Світ
581 0
Нова карусель привчає не лише дбати про видобуток енергії, але і співпрацювати одне з одним.
Діти розганяють карусель і виробляють енергію / Фото: ВЕЛИКАІДЕЯ
Архітектурна студія Ecosistema Urbano вирішила видобувати енергію з дитячих ігор у Нідерландах.
Виготовлена ними енергетична карусель розважає дітей та пояснює їм принципи виникнення енергії. Карусель нагадує велетенський яскравий гриб із канатами, на яких можна висіти чи сидіти. Під час крутіння каруселі виробляється кінетична енергія, яка збирається в батареї та використовується для підсвічення атракціону у вечірній час.
Карусель розвиває у дітей не лише уявлення про альтернативні джерела енергії, але й привчає їх до співпраці – самотужки забавку не розігнати. Карусель була виготовлена на замовлення влади нідерландського міста Дордрехт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter