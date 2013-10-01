В Нідерландах діти виробляють електроенергію під час ігор на каруселі

Архітектурна студія Ecosistema Urbano вирішила видобувати енергію з дитячих ігор у Нідерландах.

Виготовлена ними енергетична карусель розважає дітей та пояснює їм принципи виникнення енергії. Карусель нагадує велетенський яскравий гриб із канатами, на яких можна висіти чи сидіти. Під час крутіння каруселі виробляється кінетична енергія, яка збирається в батареї та використовується для підсвічення атракціону у вечірній час.

Карусель розвиває у дітей не лише уявлення про альтернативні джерела енергії, але й привчає їх до співпраці – самотужки забавку не розігнати. Карусель була виготовлена на замовлення влади нідерландського міста Дордрехт.