Американка привласнила $480 тисяч, виділених жертвам теракту в Бостоні

Співробітники правоохоронних органів США впевнені, що обвинувачена обдурила представників фонду, які займалися збором коштів. Мешканка Нью-Йорку повідомила, що вона отримала важку черепно-мозкову травму під час теракту на фініші марафону в Бостоні. Сама шахрайка оцінила завдані їй збитки в $ 480 тис., і співробітники фонду перерахували їй кошти, зібрані добровольцями по всій Америці, передає Russia Today з посиланням на CNN.

«Вона намагалася викрасти гроші у реальних жертв теракту , але на щастя кошти вдалося повернути » , - заявила прокурор Марта Коклі .

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Нагадаємо , 15 квітня на фінішній прямій Бостонського марафону з інтервалом у 12 секунд прогриміли два вибухи. Загинули три людини , 264 отримали поранення. Організаторами та виконавцями цих вибухів влада назвали братів Тамерлана і Джохара Царнаевих .

Через кілька днів після теракту Тамерлан був убитий в перестрілці з поліцією , а Джохар отримав вогнепальні поранення і був заарештований. Суд над ним триває , Царнаеву загрожує довічне ув'язнення.