Поліція назвала кількість жертв вибуху в Бостоні

"На даний момент в результаті вибухів троє загиблих ", - сказав Девіс.

Принаймні 141 людина поранена, повідомляє телеканал CNN. Стан 17 з них оцінюється як критичний, а з тіл постраждалих лікарі витягують металеві кульки, повідомив телеканал CNN з посиланням на представників місцевого госпіталю. За інформацією телеканалу, характер поранень потерпілих свідчить про те, що вибуховий пристрій був встановлений невисоко від землі. Лікарі кажуть, що до них надходять пацієнти з різними пораненнями - від сильних забиттів до ампутації кінцівок.

За даними силовиків, підозрюваних у скоєнні теракту поки немає - "є лише люди, яких допитують": "Ми перевернемо кожен камінь, щоб знайти тих, хто це зробив", - сказав комісар.

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Місце вибухів у Бостоні буде оточено ще день-два, повідомив журналістам губернатор Массачусетсу Деваль Патрік: "Центр міста буде відкрито, але заходи безпеки будуть посилені, а саме місце терактів буде оточено ще день-два", - сказав губернатор. За його словами, у зв'язку з підвищеними заходами безпеки завтра протягом дня представники правоохоронних органів вибірково перевірятимуть сумки у пасажирів метро.

Два вибухи на фініші Бостонського марафону пролунали з інтервалом в 12 секунд. За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної, передає РІА "Новости".