США евакуює посольство в Ємені і просить всіх американців терміново виїжджати

Країну слід покинути персоналу посольства, не пов'язаному з оперативною роботою, зважаючи на безперервну загрозу терактів, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Також Держдеп рекомендував негайно виїхати з Ємену всім громадянам США.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою держдепартаменту, до суботи, 10 серпня, будуть закриті посольства і консульства в наступних містах: Абу-Дабі і Дубай (ОАЕ), ​​Амман (Йорданія), Каїр (Єгипет), Ер-Ріяд, Джидда, Дахран (всі три - Саудівська Аравія), Доха (Катар), Ель-Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), Маскат (Оман), Тріполі (Лівія), Антананаріву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунді), Джібуті (столиця однойменної держави), Хартум (Судан), Кігалі (Руанда) і Порт-Луї (Маврикій).