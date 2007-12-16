Прем`єр Польщі назвав ”неприйнятними” заяви Росії щодо системи ПРО
15:15, 16 грудня 2007Світ
888
Але плани залишать без змін
Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК назвав "неприйнятними" заяви Росії щодо системи протиракетної оборони (ПРО).
Як передає «Эхо Москвы», таку заяву Д.ТУСК зробив в ефірі польського телеканалу ТВН. Йдеться про вислів глави Російського Генштабу Юрія БАЛУЄВСЬКОГО, який напередодні заявив, що запуск польських протиракет може спровокувати у відповідь атаку ППО Росії. Проте, по словах Д.ТУСКА, ці заяви не вплинуть на плани Польщі розмістити на своїй території елементи американської системи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter