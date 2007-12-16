Прем`єр Польщі назвав ”неприйнятними” заяви Росії щодо системи ПРО

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК назвав "неприйнятними" заяви Росії щодо системи протиракетної оборони (ПРО).

Як передає «Эхо Москвы», таку заяву Д.ТУСК зробив в ефірі польського телеканалу ТВН. Йдеться про вислів глави Російського Генштабу Юрія БАЛУЄВСЬКОГО, який напередодні заявив, що запуск польських протиракет може спровокувати у відповідь атаку ППО Росії. Проте, по словах Д.ТУСКА, ці заяви не вплинуть на плани Польщі розмістити на своїй території елементи американської системи.