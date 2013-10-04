Власник медіаімперії в Чилі зізнався у співпраці з ЦРУ

Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, Едвардс зробив свої зізнання в ході засідання суду, при цьому медіамагнат спростував інформацію про свою участь у безпосередньому плануванні перевороту вересня 1973 року. Предметом розгляду в суді стали обставини проведення так званої "Операції Коломбо" в 1975 році, в ході якої спецслужби Чилі знищили більше сотні опозиціонерів, пише РІА Новости.

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Господар El Mercurio розповів, що після обрання Альєнде президентом в 1970 році він кілька разів їздив до США, де зустрічався з тодішнім главою ЦРУ Річардом Хелмсом, який організував йому зустріч з радником з національної безпеки Генрі Кіссінджером. Однак безпосередні плани з повалення Альєнде не обговорювалися, уточнив Едвардс.

"У мене була одна зустріч з Кіссінджером і Хелмсом у Вашингтоні через кілька днів після обрання Сальвадора Альєнде, на ній обговорювалися обставини появи комуністичного президента в демократичній країні, але жодним чином не йшлося про державний переворот або про щось подібне, ні, тим більше, про фінансування видання El Mercurio ", - заявив Едвард.

Переворот, організований військовими на чолі з генералом Піночетом, стався 11 вересня 1973 року. Тоді Піночет, будучи головнокомандувачем сухопутними військами Чилі, повалив президента Альєнде, який наклав на себе руки в ході штурму президентського палацу "Ла-Монеда". За офіційними даними, за роки правління Піночета в Чилі було вбито за політичними мотивами майже 3,2 тисячі осіб, близько 1,2 тисячі пропали безвісти, а тортурам піддалися близько 28 тисяч осіб. Проти самого Піночета було порушено кримінальну справу, проте в 2006 році він помер.