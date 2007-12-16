У Киргизстані почали рахувати голоси на виборах до парламенту

У Киргизстані завершилося голосування на виборах до парламенту країни.

Як передає ІТАР-ТАРС, в неділю вперше в історії країни вибори до парламенту відбулися за партійними списками. За 90 крісел в киргизькому парламенті боролися в середньому по 100 кандидатів від 12 політичних партій.

Для проходження до законодавчого органу партії необхідно набрати щанайменше 5% голосів виборців, внесених до загальнореспубліканського списку, і 0,5% від цього списку в кожному регіоні. Прем`єр-міністра призначатиме партія, яка одержала понад 50% депутатських мандатів.

"Зараз місцеві виборчі комісії приступили до підрахунку голосів", - повідомив представник ЦВК.

Очікується, що кількість партій, які змогли подолати загальнореспубліканський і регіональний відсоткові бар`єри і пройшли до парламенту, буде відома вже після опівночі.

На думку експертів, реально претендувати на крісла в законодавчому органі країни можуть Соцпартія "Ата Мекен", під прапором якої йде на вибори об`єднана опозиція республіки під керівництвом екс-спікера Омурбека ТЕКЕБАЄВА, і створений в жовтні за ініціативою президента країни "Ак Жол".

За їхніми прогнозами, до парламенту також можуть пройти соціал-демократична партія екс-прем`єр-міністра країни Алмазбека АТАМБАЄВА, опозиційний "Ар-Намис" на чолі з Феліксом КУЛОВИМ, "Асаба", лідером якої є екс-генпрокурор Азімбек БЕКНАЗАРОВ, і Компартія.

Хід голосування в Киргизії відстежували понад 600 міжнародних спостерігачів. Крім того, в моніторингу взяли участь понад 2 тисячі місцевих спостерігачів від неурядових організацій, громадських об`єднань, а також представники всіх 12 політичних партій, що претендують на місця в законодавчому органі.

Спостерігачі від ряду партій заявили, що зафіксували під час голосування велику кількість порушень, серед яких найпоширенішими були випадки сімейного голосування, а також підкуп виборців.