ООН розкритикувала міграційну політику ЄС після трагедії біля Лампедузи

"Загибелі людей можна було б запобігти", - заявив Крепо, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з приводу нещодавньої трагедії поблизу італійського острова Лампедуза.

Спецдоповідач вважає, що проблему нелегальної міграції не можна вирішувати "виключно репресивними методами", повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство AFP.

Франсуа Крепо закликав світову спільноту розширити можливості для легальної міграції, зазначає інтернет-портал телеканалу n-tv.

На його думку, санкції повинні зачіпати не біженців, а, зокрема, роботодавців, що наймають нелегальних мігрантів. Проте влада, керуючись "політичними міркуваннями", не вживає заходів у цьому напрямку.

Країнам, що приймають мігрантів, слід брати до уваги такі аспекти, як мультикультуралізм і розмаїття, вважає спецдоповідач ООН.