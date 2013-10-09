Лукашенко пригрозив в'язницею своєму уряду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді про поточні питання соціально-економічного розвитку Білорусі.

«Я попросив би вас, Михайло Володимирович (прем'єр-міністр Білорусі Михайло М’ясникович – УНІАН), а ще більше – міністрів і керівників підприємств, мати на увазі. Вся ця брехня щодо розвантаження складів, як це виглядає сьогодні у нас – вивезли до Литви, Росії, ще кудись, грошей не одержали, а склали там у дилерів на складах трактори, автомобілі... Скажу публічно, це обернеться комусь камерою, ви що, забули, як на МАЗі довелося Боровському (колишній гендиректор МАЗу Олександр Боровський – УНІАН) розгрібати. Там кілька десятків мільйонів втрачених таким чином грошей», - наголосив Лукашенко.

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За словами Президента, обдурити його нікому не вдастся.

«Кому ви замилюєте очі, я не розумію. У мене достатньо людей, які проаналізують і завтра доповідатимуть. Одного Рудого (помічник Президента Кирило Рудий – УНІАН) достатньо, який проїде по підприємствах, зажадає як помічник Президента звіту, перевірить і доповість мені, що відбувається», - сказав Лукашенко.

Він також зажадав від уряду дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

«Я вам відповідні документи сьогодні направлю, і ви почитаєте і подивитеся, що творять члени уряду і керівники підприємств. Узялися продавати – продавайте. Графік ви самі позначили. Стенограма виписана, з неї ми витягнемо ваші, Семашко (перший віце-прем'єр Володимир Семашко – УНІАН), і міністрів зобов'язання, вам дамо послухати, а потім запитаємо», - сказав Лукашенко.

«Головне – це гроші в країну, а не товар за кордон викинули і поставили там десь під огорожею. Куди хочете везіть, але гроші мають в країну надійти. І раджу вам звернути увагу на якість роботи наших підприємств», - наголосив Президент Білорусі.