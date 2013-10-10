Сноуден вже витратив усі свої гроші - Кучерена

Адвокат колишнього працівника американських спецслужб Едварда Сноудена Анатолій Кучерена повідомив в ефірі телеканалу «Росія 24», що найближчим часом Сноуден влаштується на роботу в Росії.

«Я сподіваюся, що найближчим часом він влаштується на роботу в Росії. Це питання вирішуватиметься на сімейній раді. Я можу так сказати: запрошень достатньо багато. Зараз питання розглядається. Я переконаний, що Едвард знайде роботу, й роботу високооплачувану», - сказав адвокат і додав, що це може бути IT-сфера або правозахисна діяльність.

Кучерена повідомив, що Сноуден уже витратив свої заощадження й живе за рахунок допомоги різних фондів, тому хоче влаштуватися на роботу.

Також він зазначив, що досі ніяких офіційних звинувачень на адресу Сноудена з боку США не пред'явлено. «Тобто продовжують переслідувати, небезпека залишається висока, але насправді це знаходиться поза юридичним полем. Нам говорять: «Віддайте нам, і все»! Ми говоримо: «Слухайте, є процедура. Росія не видає, у нас немає угоди між Сполученими Штатами Америки і Росією», - розповів адвокат.

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Багато продюсерів хочуть зняти фільм про колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена.

«Щодня телефонують і американські продюсери, англійські продюсери, багато дуже європейських продюсерів. Звичайно, ця історія цікава всім», - сказав Кучерена.

За його словами, йому постійно ставлять питання про особисте життя Сноудена, його дитинство, про те як, він прийшов до рішення викрити спецслужби США.

За словами Кучерени, ніяких переговорів Сноуден з іншими країнами про політичний притулок не веде.

«Відповідно до нашого законодавства, він одержав тимчасовий притулок, він проживає на території Росії один рік, потім це може бути продовжено за його бажанням. Якщо він виїжджає з території Російської Федерації, то, відповідно, тимчасовий притулок він втрачає, оскільки він переїхав до іншої країни й вирішує всі питання в тій країні, де він може опинитися», - сказав адвокат.

У свою чергу, батько Сноудена Лон, який прилетів сьогодні до Москви, щоб зустрітися з сином, повідомив, що не знає, де зараз перебуває Едвард. «Я не можу відповісти на запитання, я не знаю, де він, у мене немає таких уявлень, де зараз перебуває Едвард», - сказав він.

При цьому Сноуден-старший підкреслив, що його син - не зрадник, а викривач.

Як повідомляв УНІАН, розшукуваний США екс-співробітник ЦРУ Сноуден із 23 червня перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У США Сноуден звинувачується в розголошенні секретної інформації. Його американський паспорт був анульований, тому він не міг залишити транзитну зону «Шереметьєво». Сноуден звернувся до Федеральної міграційної служби РФ із запитом на надання тимчасового притулку в Росії.

Білий дім наполягав на поверненні Сноудена до США.

1 серпня Сноуден одержав тимчасовий притулок у Росії строком на рік.