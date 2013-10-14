Червоний хрест підтвердив інформацію про викрадення своїх співробітників в Сирії

У Сирії 13 жовтня були викрадені шість співробітників міжнародного Червоного хреста і один службовець Сирійського Червоного півмісяця. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, яке цитує офіційну заяву міжнародної організації. Інформації про громадянство викрадених не надходило.

Співробітники гуманітарних організацій були викрадені озброєними людьми в провінції Ідліб, коли вони після того, як привезли до лікарні медикаменти та оцінили ситуацію в медичних установах, поверталися назад у Дамаск.

Як заявив офіційний представник Червоного хреста в Женеві Еван Уотсон, невідомо, чи були нападники повстанцями або прихильниками президента Сирії Башара Асада. Уотсон підкреслив, що організація намагається надавати гуманітарну допомогу обом сторонам конфлікту. Відповідальності за викрадення поки ніхто на себе не взяв.

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Велика частина провінції Ідліб, розташованої на північному заході Сирії, перебуває під контролем різних груп повстанців.

Викрадання співробітників гуманітарних організацій і представників преси відбуваються в Сирії регулярно. Так, у жовтні стало відомо про викрадення двох журналістів з Франції, а раніше у вересні повідомлялося про викрадення кореспондента іспанської газети El Periódico Марка Мархінедаса. Нерідко викрадачі вимагають викуп від родичів або роботодавців своїх бранців.