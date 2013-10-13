ЗМІ: Бойовики викрали співробітників Червоного Хреста в Сирії

Бойовики викрали групу співробітників Червоного Хреста на північному заході Сирії, передає РІА Новости з посиланням на агентство Sana.

Повідомляється, що співробітники перебували в провінції Ідліб, коли на них напали бойовики і відвезли в невідомому напрямку.

Національність і точне число викрадених співробітників МКЧХ не уточнюється.

Представник Червоного Хреста в Женеві Еван Уотсон сказав, що не може підтвердити або спростувати повідомлення ряду російських ЗМІ про те, що викрадено було три людини. "Зараз ми збираємо факти", - цитує Уотсона агентство Рейтер.

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Представництво Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Дамаску дійсно втратило зв'язок з однією з груп своїх співробітників, що працюють в провінції Ідліб, можливо, їх викрадено, повідомив РІА Новини телефоном керівник місії Червоного Хреста в Сирії Магне Барт.

"Я можу підтвердити, що ми втратили зв'язок з однією з наших груп у провінції Ідліб . Можливо, їх викрадено", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, інцидент стався в центральній частині провінції Ідліб, інші подробиці керівник місії відмовився уточнювати.

Ряд ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що три співробітника МКЧХ були викрадені в сирійській провінції Ідліб, вкрадені були також їхні автомобілі.