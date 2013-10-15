Церкву Швеції вперше очолила жінка

Вперше в історії Шведської церкви її главою обрана жінка - єпископ міста Лунд Антьє Якелен, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Якелен зайняла цей пост, отримавши майже 56% голосів на виборах, в яких взяли участь 324 члени Церковної колегії.

Звертаючись до аудиторії після підрахунку голосів, нова глава церкви подякувала присутнім за надану довіру. При цьому вона зазначила, що не дуже здивована своїм обранням, адже жінки служать священиками у Швеції вже понад 50 років.

Офіційна резиденція і місце роботи Якелен розташовані в місті Упсала. На переїзд і підготовку до вступу на посаду їй відвели вісім місяців, впродовж яких вона пообіцяла «працювати як раніше» у кафедральному соборі Лунда.

У Швеції Якель відома як людина, що не соромиться вступати в публічні дебати з широкого спектру питань, включаючи і суто світські. Її сприймають як відкриту і сучасну людину.

Глава Шведської церкви народилася в Німеччині в 1955 році. У віці 22 років вона переїхала до Швеції, де почала вивчати теологію. Її висвятили на священика у 1980 році. Антьє Якель заміжня. У неї двоє дітей.