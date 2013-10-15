Бюджетні переговори в сенаті США призупинено

Переговори припинені, поки республіканці, які контролюють Палату представників не розроблять власний план, сказав один з керівників демократів, сенатор Річард Дурбін, пише РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Республіканці і демократи в Сенаті повідомляли в останні дні про прогрес у ході переговорів, які дозволили б розблоковувати фінансування федерального уряду і підвищення "стелі" держборгу.

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Однак даний план повинні схвалити або, принаймні, поставити на голосування обох партій республіканці, які складають більшість у Палаті представників.

Республіканці в Конгресі відмовилися проводити бюджет і підвищувати боргову "стелю", поки демократи, які контролюють Сенат і Білий дім, не погодяться "загальмувати" реформу охорони здоров'я, яка вважається однією з основних ініціатив нинішнього президента США, і різко скоротити дефіцит бюджету.

Тим часом багато федеральних установ частково закрилися з 1 жовтня через відсутність бюджету на новий фінансовий рік. У результаті близько 800 тисяч федеральних держслужбовців відправили у відпустку, ще близько мільйона працюють без зарплати.

Барак Обама і його демократична партія заявляють, що закон про реформу був прийнятий три роки тому і його дія не може бути предметом обговорення