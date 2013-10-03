Дефолт США може призвести до економічної катастрофи - Мінфін

Про це заявив Мінфін США.

”У разі, якщо відсутність компромісу з межею держборгу призведе до дефолту, це може мати катастрофічний ефект не тільки для фінансових ринків, а й для створення робочих місць, споживчої активності та економічного зростання - багато аналітиків вважають, що це може перевершити негативний ефект кризи 2008 року, коли рецесія була найважчою з часів Великої депресії”, - йдеться у доповіді Мінфіну, передає РІА «Новости».

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Серед ”катастрофічних” наслідків можливого дефолту в доповіді відзначаються: заморожування кредитних ринків, різке падіння вартості долара, зростання процентних ставок у США, а також можливість рецесії.

”Відкладання прийняття рішення про підвищення межі держборгу на останню хвилину - якраз те, що не потрібно економіці країни, це рана, нанесена самим собі”, - наводяться в повідомленні слова міністра фінансів США Джейкоба Лью.

У доповіді говориться, що навіть ймовірність дефолту може спровокувати хвилювання на фінансових ринках і завдати шкоди економіці, а отже і американському бізнесу, і домогосподарствам.

”Якщо учасники ринку втратять впевненість у тому, що США прагнуть виплатити борг, негативні наслідки можуть з`явитися знову і призведуть до зростання вартості цінних паперів Казначейства”, - йдеться в доповіді. Подорожчання цінних паперів, у свою чергу, призведе до зростання вартості фінансування держборгу і погіршить фінансове становище уряду.

Адміністрація США закликає Конгрес підвищити межу держборгу, попереджаючи, що кошти на виконання зобов`язань можуть закінчитися у скарбниці вже 17 жовтня. Республіканці виступають проти, вимагаючи скоротити витрати.