Двох керівників овочевої бази в Бірюльово затримали за пособництво нелегалам

Двох керівників овочевої бази в Бірюльово затримали, третій оголошений в розшук. Як повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін, у федеральний розшук оголошено Аліасхаб Гаджієв. Всі троє підозрюються в організації нелегальної міграції, пише Russia Today.

«Головним слідчим управлінням СК по Москві порушено кримінальну справу стосовно генерального директора ЗАТ «Нові Черемушки» і голови правління даного ЗАТ за фактом організації незаконної міграції», - цитує Маркіна ИТАР-ТАСС.

За даними слідства, генеральний директор закритого акціонерного товариства Аліасхаб Гаджієв, голова правління фірми Магомед Чурилов та інші особи на ділянках, орендованих «Новими Черемушками» , забезпечили роботою осіб, які незаконно перебувають на території Росії.

Зазначимо, що слідчі продовжують працювати на території Покровської плодоовочевої бази в районі Бірюльово-Західне. За даними СК, проводяться масштабні слідчі дії, в ході яких встановлюються нові факти порушень міграційного законодавства, виявляються особи, яким там незаконно надали роботу.

«Також у ході обшуків виявлено велику кількість продукції без відповідної документації на неї», - повідомив Володимир Маркін.

На даний момент Магомеда Чурилова затримано. Також був затриманий Віктор Котелевський - генеральний директор агентства, що здійснювало охорону овочевої бази.

«Можу сказати, що керівництво бази практично самоусунулося і ніякого сприяння слідству не надає, але це ні в якому разі не позначиться на ефективності та об'єктивності слідчих дій, які зараз активно проводяться на цій овочебазі», - підкреслив Володимир Маркін.

Нагадаємо, що 13 жовтня жителі Бірюльово намагалися штурмом взяти місцеву овочебазу. Приводом для заворушень стало вбивство 25-річного місцевого жителя. Його зарізав приїжджий біля під'їзду багатоповерхового будинку. Підозрюваний вже затриманий. Народний сход закінчився погромом торгового центру і овочевої бази, де, імовірно, міг переховуватися вбивця, а також бійкою з бійцями підрозділу ОМОН. Понад 300 учасників заворушень були затримані. У ході заворушень травми отримали 23 людини, серед них вісім співробітників поліції. Керівництво міста взяло розслідування під особистий контроль. Співробітники спецпідрозділів провели рейд по овоебазі, затримавши 1,2 тис. нелегалів.