Поліція Москви знайшла в Бірюльово авто зі зброєю і затримала 1200 осіб

Близько 1,2 тисячі осіб доставили у відділи поліції з овочевої бази на півдні Москви, повідомили РІА Новини в понеділок в прес-службі столичної поліції.

"У ході профілактичного рейду на овочевій базі в районі Бірюльово Західне доставлені у відділи поліції для перевірки на причетність до скоєння злочинів близько 1,2 тисячі осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Також, полісмени виявили автомобіль з мільйонами рублів готівкою і декількома видами зброї в салоні.

"У ході рейду виявлено автомобіль, в салоні якого знаходиться кілька мільйонів рублів, три травматичних пістолети, два ножі та бейсбольна біта. На місці працює слідчо-оперативна група", - заявили в поліції.

Нагадаємо, в ніч на четвер у Західному Бірюльово невідомий зарізав молодого чоловіка, після чого втік. Жителі району в неділю зібралися, щоб вимагати якнайшвидшого розслідування вбивства. Овочебазу розпорядилися закрити.