Бюджетна криза обійшлася економіці США у $24 мільярди

Припинення фінансування держустанов у США через не ухвалений вчасно бюджет обійшлося американській економіці у 24 мільярди доларів, повідомляє РІА Новости з посиланням на рейтингове агентство Standard & Poor's.

За його даними, темпи економічного зростання через бюджетну кризу виявилися нижче на 0,6 %.

У середу сенат США схвалив компромісний документ, що передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти перший в історії країни дефолт.

Законопроект передбачає поновлення фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого. Крім того, передбачається , що представники обох палат проведуть переговори з фінансових реформ і доповідатимуть конгресу про результати до 13 грудня.

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S&P відзначає, що тимчасове рішення не позбавить США від тих же загроз в короткостроковій перспективі, а споживча активність в період свят може виявитися нижче очікуваної.

"Якщо люди бояться, що політичне протистояння відновиться, що є ризик чергового припинення фінансування держустанов, то вони боятимуться й розкривати свої чекові книжки", - вважає агентство.