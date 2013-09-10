Дамаск готовий повністю відмовитися від хімічної зброї

21:16, 10 вересня 2013
Світ
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Сирія готова повністю відмовитися від хімічної зброї та приєднатися до міжнародної конвенції про її заборону, заявив міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем.

Сирія готова приєднатися до конвенції про заборону хімзброї

"Відповідно до російської ініціативи, Сирія повністю відмовиться від хімічної зброї", - сказав Муаллем сьогодні ввечері в інтерв'ю арабському супутниковому телеканалу "Аль-Маядін".

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Про це повідомляє агентство РІА «Новости».

Крім того, Дамаск згоден повідомити про об'єкти хімічної зброї на своїй території і повністю припинити її виробництво, сказав Муаллем.

"Ми готові продемонструвати об'єкти з хімічною зброєю представникам Росії, інших держав і ООН", - додав сирійський міністр.

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