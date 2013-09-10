Дамаск готовий повністю відмовитися від хімічної зброї

"Відповідно до російської ініціативи, Сирія повністю відмовиться від хімічної зброї", - сказав Муаллем сьогодні ввечері в інтерв'ю арабському супутниковому телеканалу "Аль-Маядін".

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Про це повідомляє агентство РІА «Новости».

Крім того, Дамаск згоден повідомити про об'єкти хімічної зброї на своїй території і повністю припинити її виробництво, сказав Муаллем.

"Ми готові продемонструвати об'єкти з хімічною зброєю представникам Росії, інших держав і ООН", - додав сирійський міністр.