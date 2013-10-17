Росія не збирається відмовляти країни СНД від угод з ЄС

Російська Федерація не збирається відмовляти країни СНД від укладення угод про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом, але закликає зважити всі "за і проти".

Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олексій Мєшков в інтерв'ю РІА Новости.

"РФ не збирається відмовляти якісь країни від укладення УА і ЗВТ з ЄС - це їхнє суверенне право, ми лише закликаємо ретельно зважити всі "за і проти" такого кроку, ще раз поглянути на тексти таких угод на предмет їх відповідності прийнятим раніше зобов'язанням у рамках інших організацій, в яких ми спільно беремо участь і за роботу яких несемо спільну відповідальність, і водночас не створювати об'єктивних, технічних перешкод для можливого продовження нашої співпраці", - заявив Мєшков.

За його словами, "яку б політику не проводив ЄС на східному напрямі, вона повинна не роз'єднувати, а навпаки, зближувати держави, враховувати їхні інтереси, історичні і географічні особливості, бути спрямованою на створення синергетичного ефекту на користь народів наших країн".

На тему: Держдума Росії заявляє, що ЄС "викручує руки" Україні

Росія, за словами Мєшкова, має намір зробити ставку на подальше просування Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також майбутнього Євразійського економічного союзу, які відображають природний процес поглиблення співпраці на новій основі готових до цього держав СНД.

"Переконані, що саме євразійська інтеграція відкриває державам, які беруть участь у ній, реальну перспективу поступального розвитку, причому без протиставлення конструктивній взаємодії з ЄС", - сказав Мєшков.

Заступний міністра наголосив, що "Росія нікого насильно не тягне в Митний союз, що вже має і без того потужне ядро". "Ми продовжимо робити внесок у розвитку Митного союзу і створення Євразійського економічного союзу", - зазначив Мєшков.