Держдума Росії заявляє, що ЄС "викручує руки" Україні

«Останнім часом усе більш очевидно, що саме європейські політики за допомогою прямого політичного натиску й відвертого «викручування рук», зокрема з питань внутрішньої політики України, примушують офіційний Київ поступитися частиною суверенітету України та перевести свої торговельно-економічні зв'язки під юрисдикцію Брюсселя», - йдеться в проекті заяви ДД. Про це повідомляє РІА Новости.

Відповідну заяву палата має намір розглянути як відповідь на резолюцію Європейського парламенту від 12 вересня цього року, в якій РФ звинувачується в тиску на низку держав, що входять до програми ЄС «Східне партнерство», зокрема на Україну.

У проекті йдеться, що в Росії висловлюють закономірне занепокоєння через ті можливі втрати для відносин із Україною, які несе курс на так звану асоціацію з ЄС, а точніше, на фактичне підпорядкування економічної політики України Європейському Союзу".

За резолюцією Європарламенту вгадується прагнення підірвати відносини народів РФ і України та інших пострадянських держав, щоб включити останні у виняткову зону інтересів ЄС. «З таким підходом категорично не можна погодитися», - йдеться в проекті заяви.

У проекті йдеться, що ДД не дає рекомендацій колегам із Брюсселя, але нагадує, що резолюція Європарламенту не може мати ні для Росії, ні для України, ні інших пострадянських держав юридичної або політичної сили. Росія ж самостійно визначатиме, яким чином вибудовувати майбутнє з найближчими сусідами, братніми народами, об'єднаними спільним прагненням до зближення й вільного розвитку без тиску ззовні, на основі поваги до суверенітету й національних інтересів один одного.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Європейський парламент назвав неприйнятними дії Росії щодо країн “Східного партнерства” і закликав Європейську Комісію до конкретних дій на підтримку цих країн. Про це йдеться в схваленій на сесії у Страсбурзі резолюції Європарламенту.

“(Європарламент – УНІАН) висловлює жаль із приводу того факту, що з наближенням Вільнюського саміту “Східного партнерства” посилюються різні типи тиску на країни “Східного партнерства”, які досягають фінальної фази переговорів про підписання або парафування їх угод про асоціацію; вважає цей тиск неприйнятним; більш того, вірить, що прогресивна інтеграція країн-партнерів з ЄС сумісна з продовженням їхніх добрих відносин із Росією”, - написано в резолюції.

При цьому депутати закликали Росію утриматися від тиску на країни “Східного партнерства” і цілковито поважати їх суверенне право робити власний політичний вибір.

Європарламент «чітко наголошує, що вільний вибір країн «Східного партнерства», який не має жодного негативного впливу на торгівлю з Росією, не повинен приводити їх до таких наслідків як торгові заходи, візова політика, мобільність працівників, втручання в заморожені конфлікти тощо», написано в документі.

У резолюції також міститься заклик до Європейської Комісії та Європейської служби зовнішніх дій до підтримки країн “Східного партнерства” та їх захисту від тиску з боку Росії.

Європарламент «наголошує на потребі у відповідальності ЄС співробітничати і захищати країни “Східного партнерства”, які були поставлені під відкритий, тривожний і зростаючий тиск Росії для відвернення їх від асоціації з Європейським Союзом і просить Комісію і Раду ЄС запропонувати конкретні й ефективні заходи для підтримки країн-партнерів”, написано в резолюції.

Депутати також висловилися за тимчасове застосування угод про асоціацію з країнами “Східного партнерства” відразу після їх підписання, за розморожування кредитів або технічної допомоги країнам “Східного партнерства” після підписання або парафування таких угод, продовження заходів щодо спрощення візового режиму.

Останнім часом Росія чинить тиск на країни пострадянського простору, намагаючись зашкодити їх зближенню з ЄС. Так, російська митниця з 14 серпня підсилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 млрд дол. Також Росія заборонила ввезення на свою територію виробів кондитерської фабрики «Рошен».

Експерти обох країн пов'язували ситуацію на кордоні з бажанням влади Росії примусити Україну вступити до Митного союзу або перешкодити підписанню Україною Угоди про вільну торгівлю з ЄС.