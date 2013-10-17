Український посол розкритикував політику Канади

Про це Пристайко сказав Радіо Свобода в кулуарах конференції «Модель України» під егідою Канадсько-Української парламентської програми, яка відбувається в Оттаві.

«У нас дуже багато відмов, коли депутати, міністри, художні колективи, спортсмени, хто завгодно, люди приїжджають на конференцію як ця, половині дають візи, половині – ні, без пояснень», – заявив Пристайко.

Дипломат не захотів називати прізвищ, але зазначив, що Канада, зокрема, спершу відмовила у візі першому заступнику міністра і народному депутату, які нещодавно їхали на конференцію з «індустріальної тематики».

На тему: Канада відкрила нові візові центри в Києві та Львові

«Не обов'язково скасовувати візи, можна зменшити вартість візи, можна зменшити час розгляду, можна багаторазові видавати більше. Канада має в чотири рази більше відмов українцям, ніж будь-яка країна Європейського Союзу. Я не бачу підстави думати, що всі українці ринуться через океан на літак і будуть тікати сюди, якщо вони можуть легко перейти в Європейський Союз», – сказав Пристайко.

За даними канадського уряду, Канада в 2012 році видала рекордних 9 тисяч гостьових віз українцям, що на 67% більше, ніж було видано в 2011 році.

Україна скасувала візи для громадян Канади 2005 року.

Посол критикує Канаду на тлі погіршення двосторонніх відносин піля того, як влітку Канада зупинила переговори з Україною про вільну торгівлю, які тривали три роки, відзначає радіостанція.