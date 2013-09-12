Канада відкрила нові візові центри в Києві та Львові.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Посольстві Канади в Україні.

«Це робиться з метою полегшити і зробити зручнішим процес оформлення візи до Канади»,- наголосили в посольстві.

Як зазначається в повідомленні, агенти центрів прийому заяв на візи відповідають місцевою мовою на запитання по телефону, електронною поштою або особисто і забезпечують правильність підготовки заяв. Це допомагає уникати непотрібних затримок чи відмов, спричинених неправильним оформленням заяви.

За додаткову плату центри надають також такі послуги як ксерокопіювання, фотографування для віз та комп’ютерні термінали на засадах самообслуговування для тих, хто бажає скористатися новою можливістю заповнення анкет он-лайн.

У посольстві при цьому нагадують, що візовий центр не бере участі у процесі прийняття рішення і не уповноважений давати заявникам поради щодо віз.

Бажаючі подати заяву на візу відвідувача, дозвіл на навчання, дозвіл на роботу або на проїзний документ постійного мешканця, можуть звертатися до нових візових центрів в Києві за адресою: Україна 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 60.

У Львові за адресою: Україна, 79018, м. Львів, вул. Братів Міхновських, 1.

«Уряд Канади планує створити нові робочі місця і стимулювати економічне зростання, залучаючи все більшу кількість відвідувачів, іноземних студентів, кваліфікованих тимчасових робітників та іммігрантів, які найкраще відповідають нинішнім та майбутнім потребам ринку праці. Ось чому Міністерство громадянства та імміграції Канади прагне видавати візи та дозволи якомога швидше, щоб полегшити подорож іммігрантам, відвідувачам та студентам», - зазначили в посольстві.