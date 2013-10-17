В Пекіні 2 мільйони водіїв змусять користуватися машинами через день

У китайській столиці вирішили ще більше посилити вимоги до дорожнього руху в дні підвищеної забрудненості повітря. Надалі при появі сильного смогу приватні авто з номерними знаками, що закінчуються на парні і непарні числа, їздитимуть по черзі. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

Такі правила будуть введені в Пекіні "в найближчому майбутньому", йдеться в опублікованій сьогодні міською владою Програмі екстрених заходів по боротьбі із забрудненням повітря. При "червоному" рівні забруднення скасовуватимуться заняття в школах і закриватимуться дитячі сади. У гаражах і на парковках також залишаться 30% державних авто.

Якщо запропонована система буде прийнята, додатково понад 2 млн городян будуть змушені користуватися в "нечисті" дні міським громадським транспортом, який частково вже переведений на газ. На лініях з'являться додаткові автобуси, а метрополітен працюватиме на годину довше.

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Столиця КНР вводить чотирьохрівневу систему попередження про небезпечне забруднення повітря. "Червоний" рівень свідчитиме про надмірну кількість твердих частинок домішок протягом трьох днів. У цьому випадку підприємствам буде наказано припинити виробництво або знизити його інтенсивність. Заборонятимуться будівельні роботи, феєрверки, а також приготування їжі під відкритим небом.

Зараз у Пекіні діє порядок, при якому приватними автомобілями всі можуть використовуватися не більше чотирьох днів на робочий тиждень. Обмежена також видача нових номерних знаків. Всього в місті налічується 5,37 млн легкових і вантажних автомобілів, автобусів і мотоциклів.