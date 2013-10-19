У Мексиці горить фабрика з виробництва аерозольних фарб

02:37, 19 жовтня 2013
Світ
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Сильна пожежа сталася ввечері у п'ятницю на фабриці з виробництва аерозольних фарб у Мехіко, повідомляє місцева влада.

вогнегасник, пожежа

За даними рятувальних служб, постраждали не менше шести осіб, пише РІА Новости.

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Причиною події, імовірно, міг стати вибух газового балона.

Фабрика розташована на околиці міста в районі Істапалапа. Зараз на місці події працюють пожежники і медики. Влада провела евакуацію мешканців прилеглих будинків, а також з розташованого в безпосередній близькості від місця пожежі дитячого саду.

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