У Мексиці горить фабрика з виробництва аерозольних фарб

За даними рятувальних служб, постраждали не менше шести осіб, пише РІА Новости.

На тему: У В'єтнамі вибухнув завод піротехніки

Причиною події, імовірно, міг стати вибух газового балона.

Фабрика розташована на околиці міста в районі Істапалапа. Зараз на місці події працюють пожежники і медики. Влада провела евакуацію мешканців прилеглих будинків, а також з розташованого в безпосередній близькості від місця пожежі дитячого саду.