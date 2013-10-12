У В'єтнамі вибухнув завод піротехніки

Інцидент стався на відстані 120 кілометрів на північ від Ханоя. Не менш як 2 тисячі осіб були евакуйовані.

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Кількість поранених не уточнюється. На місці вибуху виникла пожежа, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Причини інциденту уточнюються.