У В'єтнамі вибухнув завод піротехніки
10:50, 12 жовтня 2013Світ
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Не менш як сім осіб загинули у В'єтнамі через вибух на підприємстві з виробництва піротехніки, який розташовується при військовому об'єкті.
В результаті вибуху загинули 7 людей / Фото: ТСН
Інцидент стався на відстані 120 кілометрів на північ від Ханоя. Не менш як 2 тисячі осіб були евакуйовані.
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Кількість поранених не уточнюється. На місці вибуху виникла пожежа, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.
Причини інциденту уточнюються.
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