У В'єтнамі вибухнув завод піротехніки

10:50, 12 жовтня 2013
Світ
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Не менш як сім осіб загинули у В'єтнамі через вибух на підприємстві з виробництва піротехніки, який розташовується при військовому об'єкті.

Пожежа, вибух. Фото: ТСН

Інцидент стався на відстані 120 кілометрів на північ від Ханоя. Не менш як 2 тисячі осіб були евакуйовані.

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Кількість поранених не уточнюється. На місці вибуху виникла пожежа, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Причини інциденту уточнюються.

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