Американські війська покинуть Киргизію

Пентагон почав передислокацію своїх сил з транзитного центру Манас у Киргизії і планує передати об'єкт місцевій владі до липня 2014 року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на американське оборонне відомство.

"США цінують підтримку, яку Киргизія надала зусиллям американських і коаліційних військових у боротьбі з тероризмом і досягненні стабільності і безпеки в Афганістані, з повагою ставляться до рішення киргизького уряду завершити дію угоди після понад 12 років її дії", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляє Пентагон, США продовжать розвивати двосторонні відносини з Киргизією, підтримувати розвиток демократії і економіки в цій країні.

Авіабаза США, пізніше перейменована на Центр транзитних перевезень, була створена в грудні 2001 року і є основним транспортним і логістичним вузлом для перевезення вантажів і перекидання сил антитерористичної коаліції до Афганістану. Влада Киргизії визнала, що договір про розміщення американських військових у республіці, дія якого завершується у середині 2014 року, продовжувати не потрібно у зв'язку з рішенням керівництва США до 2014 року завершити виведення основного контингенту коаліційних сил з Афганістану.