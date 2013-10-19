У Підмосков'ї затримані майже 700 вихідців із Середньої Азії

Майже 700 представників Середньої Азії були доставлені в поліцію Московської області після проведення рейду, повідомив РІА Новини в суботу представник прес-служби регіонального главку МВС.

"У рамках проведеної операції "Антикримінал" 18 жовтня було затримано 675 осіб вихідців з Середньої Азії. Всі вони були дактилоскоповані, поставлені на облік. Було складено 159 адміністративних протоколів за порушення міграційного законодавства, в тому числі 105 - на видворення, порушено 11 кримінальних справ за статтями: підробка документів і незаконна підприємницька діяльність, у тому числі п'ять із них - за організацію незаконної міграції", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що після подій в Бірюльово поліція Москви затримала 1200 людей.