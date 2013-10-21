Меркель пропонує змінити договори про Євросоюз - ЗМІ

За інформацією Spiegel online, німецький мінфін вже розробляє зміни 14-ого протоколу до установчих договорів про Євросоюз. Зокрема, мова йде про нові колективні правила контролю над бюджетами та економічною політикою окремих країн ЄС.

Минулого тижня Ангела Меркель вже поділилася своїми планами з головою Євроради Херманом ванн Ромпеєм, повідомляє РІА Новости.

Відповідно до поправок, Єврокомісія повинна отримати право укладати з кожною європейською державою свого роду договори про підвищення конкурентоспроможності, бюджетної дисципліни та залученні інвестицій. Ці угоди будуть чітко деталізовані, тому відслідковувати їх виконання буде досить легко. В обмін на це країни отримають допуск до додаткової фінансової допомоги.

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Втім, поки ці пропозиції Меркель наштовхуються на нерозуміння, як у інших країн ЄС, так і у можливих партнерів блоку Меркель по правлячій коаліції у ФРН - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Як заявив Spiegel online глава Європарламенту Мартін Шульц (представляє фракцію СДПН), уряди країн ЄС повинні вирішувати проблеми єврозони за допомогою тих інструментів, які вже були вироблені за минулі три роки, і міняти договори про Євросоюз не можна.