Лукашенко назвав Україну "гігантською країною"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з керівниками ЗМІ країн СНД.

«Ми не бачимо жодного страху в тому, що Україна веде діалог з ЄС. Більш того, у нас немає підстав заборонити їй підписувати якісь угоди. Зрозуміла наша позиція з ЄС, вони на дух нас не переносять. Але такі самі переговори, навіть глибші, веде Росія з ЄС – щодо скасування віз, про зону вільної торгівлі. Хто ж на цьому фоні може заборонити такій гігантській країні, як Україна, вести цей діалог і підписувати якісь угоди», - наголосив Лукашенко.

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Водночас він зазначив, що підписання угоди з Євросоюзом не повинно закрити шлях для вступу України до майбутнього Євразійського економічного союзу, нині Митний союз.

«Але якщо вони підпишуть таку угоду і вона буде невигідна економічно і фінансово нам і РФ, то ми, звичайно, не підемо на це. Це наша загальна позиція, вона була заявлена, зокрема, прем'єр-міністром Росії на відповідних переговорах з українською стороною», - сказав Лукашенко.

Як зазначили в прес-службі Президента Білорусі, на зустрічі, яка тривала близько трьох годин, були присутні 14 осіб з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії, України і від телерадіокомпанії «Мир».