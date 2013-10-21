Теракт у Волгограді здійснила смертниця-шахідка

16:01, 21 жовтня 2013
Світ
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В автобусі у Волгограді спрацював вибуховий пристрій, закріплений на жінці-шахідці.

лдд

В автобусі у Волгограді спрацював вибуховий пристрій, закріплений на жінці-шахідці. Про це журналістам повідомив перший заступник керівника Слідчого управління Слідчого комітету РФ по Волгоградській області Валерій Сафонов, передає ІТАР -ТАРС.

За його словами, жінка була цивільною дружиною одного з бойовиків. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.205 КК РФ /терористичний акт/, ч.2 ст. 105 КК РФ /вбивство/, ст. 222 КК РФ /незаконний обіг зброї/.

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МНС Росії направляє літак до Волгограду для евакуації на лікування до Москви постраждалих під час вибуху в автобусі. Про це ІТАР-ТАРС повідомила офіційний представник міністерства Ірина Россіус. "Найближчим часом з підмосковного аеродрому" Раменське" до Волгограду вилетить літак Іл -76, обладнаний п'ятьма медичними модулями", - сказала вона.

В евакуації постраждалих буде задіяна бригада медиків Всеросійського центру медицини катастроф "Захист", лікарі Загону "Центроспас" МНС Росії, оперативна група МНС та психологи.

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