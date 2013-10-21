ЗМІ: У Волгограді через вибух знімають з рейсів всі маршрутки

«Поки надходить суперечлива інформація, мені дзвонять водії, говорять про те, що ДІБДР вимагає зняти з лінії всі маршрутки, - повідомив волгоградському ресурсу V1.ru голова некомерційного партнерства «Асоціація пасажирських автотранспортників» Юрій Білоусов. - Очевидно, це пов'язано з сьогоднішнім вибухом автобуса в Красноармійському районі Волгограда».

Нагадаємо, що в понеділок, 21 жовтня, приблизно о 14:05 у Красноармійському районі Волгограда стався вибух у пасажирському автобусі №29, що прямував за маршрутом «Кардіоцентр - кінотеатр "Ювілейний"».

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За даними правоохоронних органів, вибух стався на зупинці громадського транспорту «Лесобаза» на вулиці Лазорєвой у момент прибуття автобуса до зупинки. Вибух не супроводжувався горінням. На місці працюють співробітники МНС і оперативно-слідча група.

Зараз на місці вибуху працюють сапери, перевіряючи на можливу наявність в автобусі фрагментів вибухового пристрою.

За попередніми даними, на момент вибуху в автобусі перебувало близько сорока пасажирів. На місці виявлені фрагменти тіл п'яти (за іншими даними - шести) загиблих, ще семеро отримали численні поранення. Постраждалі доставлені в 25-ту і п'ятнадцяту клінічну лікарні.

Пізніше з'явилося повідомлення, що на місці вибуху були виявлені фрагменти гранати.