НАТО проведе масштабні навчання в Європі у 2015 році

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на генсека Північноатлантичного альянсу Андерса Фог Расмуссена.

"Ми сьогодні схвалили концепцію цих навчань", - сказав він журналістам у Брюсселі по завершенні першого дня дводенної зустрічі міністрів оборони 28 країн НАТО.

На тему: Міністри оборони НАТО обговорюють в Брюсселі ядерну політику

За словами Расмуссена, навчання 2015 року та майбутні в листопаді на території Польщі і країн Прибалтики навчання Сил реагування НАТО Steadfast Jazz є прикладом реалізації "Ініціативи пов'язаних сил".

Проект передбачає розвиток взаємодії між збройними силами країн НАТО в трьох напрямках: нарощування кількості спільних навчань, в тому числі з Силами реагування НАТО, спільна підготовка військовослужбовців і обслуговуючого персоналу, а також спільне використання технологій та озброєнь.