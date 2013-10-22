НАТО проведе масштабні навчання в Європі у 2015 році
НАТО проведе в 2015 році на території Іспанії, Португалії та Італії масштабні військові навчання за участю наземних, повітряних і морських сил
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на генсека Північноатлантичного альянсу Андерса Фог Расмуссена.
"Ми сьогодні схвалили концепцію цих навчань", - сказав він журналістам у Брюсселі по завершенні першого дня дводенної зустрічі міністрів оборони 28 країн НАТО.
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За словами Расмуссена, навчання 2015 року та майбутні в листопаді на території Польщі і країн Прибалтики навчання Сил реагування НАТО Steadfast Jazz є прикладом реалізації "Ініціативи пов'язаних сил".
Проект передбачає розвиток взаємодії між збройними силами країн НАТО в трьох напрямках: нарощування кількості спільних навчань, в тому числі з Силами реагування НАТО, спільна підготовка військовослужбовців і обслуговуючого персоналу, а також спільне використання технологій та озброєнь.