Міністри оборони НАТО обговорюють в Брюсселі ядерну політику

Очікується, що учасники засідання обговорять низку питань ядерної політики альянсу. Вона постійно переглядається, ухвалюються спільні рішення з метою її модифікації чи адаптації в світлі нових подій, а також з метою оновлення і вдосконалення процедур планування і консультацій, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу НАТО.

Читайте також: НАТО допоможе Україні знешкодити радіоактивні відходи за 25 мільйонів

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раніше заявляв, що альянс готовий продовжити скорочення своїх ядерних арсеналів, але тільки якщо домовиться з Росією про збалансоване скорочення. При цьому він зазначив, що НАТО має намір залишатися ядерним альянсом до тих пір, поки існує ядерна зброя.

На саміті НАТО в травні в Чикаго його учасники висловилися на підтримку подальшого скорочення ядерних сил.