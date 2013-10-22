ЗМІ: Куба починає реформувати валютну систему

”Радою міністрів Куби погоджено графік реалізації процесу виконання заходів, які приведуть до монетарної та обмінної уніфікації”, - йдеться в повідомленні опублікованому газетою Granma, яке цитує РІА «Новости».

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У даний час на Кубі існують відразу дві валюти - кубинський песо (CUP), в якому велика частина населення отримує зарплату, і конвертований песо (CUC), прив`язаний до долара. Курс обміну між цими двома валютами складає приблизно 25 до одного, до того ж у вигляді експерименту громадяни отримають можливість оплачувати в ряді місць послуги, номіновані в CUC, за звичайні песо, відзначають латиноамериканські ЗМІ.

При цьому конкретні дати проведення реформи кубинська влада поки не визначила. Реформування торкнеться як юридичних, так і фізичних осіб, проте на першому етапі в основному будуть уніфіковані грошові відносини між юридичними суб`єктами.

Система двох валют була створена на Кубі з метою захисту економіки. Однак, за визнанням самого глави Держради і ради міністрів Рауля Кастро, зараз вона перетворилася на одну з головних перешкод на шляху прогресу країни.