Росія спише Кубі частину радянського боргу

10:45, 22 лютого 2013
Світ
568 0

Росія погодилася списати частину багатомільярдного боргу Кубі, який утворився ще за часів СРСР.

Кубі спишуть частину боргу часів СРСР / Фото: Іnfokart.ru

Угоду про це Росія і Куба уклали під час візиту російського прем’єра Дмитра Медведєва до Гавани, пише Радіо Свобода.

Медведєв мав зустріч з президентом Куби Раулем Кастро.

За словами міністра промисловості і торгівлі Росії Дениса Мангурова, частину боргу спишуть, а частину запропонують реструктуризувати на 10-річний термін. Загальна сума боргу оцінюється у 30 млрд доларів.

Нова російсько-кубинська угода вартістю 650 мільйонів доларів також передбачає надання Росією в оренду Кубі восьми літаків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter