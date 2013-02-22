Росія спише Кубі частину радянського боргу

Угоду про це Росія і Куба уклали під час візиту російського прем’єра Дмитра Медведєва до Гавани, пише Радіо Свобода.

Медведєв мав зустріч з президентом Куби Раулем Кастро.

За словами міністра промисловості і торгівлі Росії Дениса Мангурова, частину боргу спишуть, а частину запропонують реструктуризувати на 10-річний термін. Загальна сума боргу оцінюється у 30 млрд доларів.

Нова російсько-кубинська угода вартістю 650 мільйонів доларів також передбачає надання Росією в оренду Кубі восьми літаків.