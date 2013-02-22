Росія спише Кубі частину радянського боргу
10:45, 22 лютого 2013Світ
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Росія погодилася списати частину багатомільярдного боргу Кубі, який утворився ще за часів СРСР.
Кубі спишуть частину боргу часів СРСР / Фото: Іnfokart.ru
Угоду про це Росія і Куба уклали під час візиту російського прем’єра Дмитра Медведєва до Гавани, пише Радіо Свобода.
Медведєв мав зустріч з президентом Куби Раулем Кастро.
За словами міністра промисловості і торгівлі Росії Дениса Мангурова, частину боргу спишуть, а частину запропонують реструктуризувати на 10-річний термін. Загальна сума боргу оцінюється у 30 млрд доларів.
Нова російсько-кубинська угода вартістю 650 мільйонів доларів також передбачає надання Росією в оренду Кубі восьми літаків.
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