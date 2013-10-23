На полігоні під Псковом підірвалися 6 військовослужбовців

Інцидент стався ввечері на 714 полігоні в населеному пункті Струги Червоні в Псковській області, коли, за даними відомства, військовослужбовці ВДВ поверталися з кінцевого рубежу залікової стрільби, повідомляє у вівторок прес-служба Міноборони Росії, пише РІА Новости.

На тему: Росія офіційно відмовилася від українського полігону НИТКА - джерело

"В результаті вибуху загинуло 6 військовослужбовців повітряно-десантних військ. Ще 2 військовослужбовців отримали поранення і доставлені в найближчий медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

"За попередніми даними, причиною загибелі військовослужбовців ВДВ на 714-му полігоні поблизу населеного пункту Струги Червоні (Псковська область) міг стати не розірвався боєприпас, - повідомили в Міноборони РФ. - Попередній аналіз характеру поширення вибухової хвилі і утворені на місці підриву вирви, а також типи поранень постраждалих військовослужбовців вказують на те, що стався підрив артилерійського боєприпасу ".

Командувач ВДВ Володимир Шаманов вилетів до місця загибелі десантників під Псковом. Також на місце трагедії виїхала група військових слідчих.

Начальник прес-служби Західного військового округу Олег Кочетков у свою чергу повідомив, що військовослужбовці ЗВО не постраждали під час вибуху на полігоні під Псковом. "Військовослужбовці ЗВО на полігоні під Псковом не гинули і не постраждали від вибуху або чого-небудь іншого", - сказав Кочетков.