В результаті серії вибухів в Багдаді загинули не менше 37 людей

Вранці в неділю, 27 жовтня, шість автомобілів, начинених вибухівкою, вибухнули в різних районах іракської столиці. Вибухи сталися на людних вулицях, у районах, де проважає шиїтське населення.

За даними Agence France-Presse, більше п'ятдесяти осіб отримали поранення. Найпотужніший з терактів припав на північне передмістя Багдада - Шааб, де вибухнули два автомобілі. У Шаабія п'ять людей загинули і не менше 17 були поранені, повідомляє Lenta.ru.

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Терористичні акти в шиїтських районах відбуваються в Іраку досить часто. Як правило, за атаками стоять бойовики-суніти, які вважають представників шиїтської більшості відступниками. Тільки в жовтні 2013 року в результаті подібних акцій загинули близько 600 осіб, а з початку року - понад 5 тисяч.