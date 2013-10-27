На мітингу в Індії прогриміли вибухи, понад 20 людей поранено

Число поранених в серії з п'яти вибухів, що прогриміли в неділю в місті Патна в північному індійському штаті Біхар в районі, де повинен був пройти великий мітинг опозиції, досягла 20 осіб, одна людина загинула, повідомляє телеканал NDTV.

На стадіоні, де мав виступити кандидат у прем'єр-міністри від основної опозиційної партії Індії "Бхаратія Джаната Парті" (БДП) Нарендра Моді, а також поблизу стадіону (у тому числі і на вокзалі), сталося п'ять вибухів помірної сили. Тим не менш, мітинг розпочався. За підозрою в причетності до теракту вже затриманий один чоловік, повідомляє РІА Новости.

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Вибухотехніки обстежують район мітингу з метою заздалегідь виявити інші вибухові пристрої, які можуть там перебувати.

БДП, що у вересні назвала головного міністра штату Гуджарат Нарендра Моді своїм кандидатом на пост прем'єра у разі перемоги на виборах, часто називають політичною силою індуського націоналізму. Моді - суперечлива постать. З одного боку, ЗМІ часто пишуть про його економічні реформи в Гуджараті як про диво, а з іншого - його ім'я асоціюється з індуським фундаменталізмом і ворожістю по відношенню до мусульман, що становлять порядку 13-15 % населення країни. Так, уряд Гуджарату піддавався критиці за його дії під час масових зіткнень між мусульманами і прихильниками індуїзму в 2002 році. Тоді загинули близько 800 мусульман і близько 250 індусів.