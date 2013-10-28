Придністровський МЗС скаржиться Україні та Росії на Молдову

МЗС Придністров'я проінформувало послів України і Росії в Молдові про односторонні дії Кишинева в Зоні безпеки і просить сприяння в стабілізації ситуації.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією прес-служби зовнішньополітичного відомства Придністров'я, 18 жовтня члени Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) від Придністров'я зафіксували встановлення молдавськими силовиками пункту прикордонно-міграційного контролю на трасі "Кріуляни - Дубоссари" і початок будівництва бетонної споруди з правого боку дамби Дубоссарської ГЕС. 22 жовтня співробітники молдавської поліції, які несуть службу на правому боці дамби Дубоссарської ГЕС, без узгодження з ОКК висунули свій пост на 200-250 м по дамбі у бік міста Дубоссари.

Установлення владою Молдови пунктів міграційного контролю на кордоні з Придністров'ям (п'ять з яких розташовані безпосередньо в Зоні безпеки) було здійснено без узгодження з ОКК, вважає МЗС Придністров'я. Крім того, в Бендерах "продовжує нелегітимну діяльність" відділення обліку і документування населення держпідприємства "Регістру" Міністерства інформаційних технологій і зв'язку Молдови.

Все це, на думку Тирасполя, "не сприяє збереженню стабільності та зміцненню атмосфери довіри".

МЗС Придністров'я заявляє, що придністровська сторона залишає за собою право вжити до 1 грудня "адекватних заходів реагування, спрямованих на відновлення нормальної взаємодії в Зоні безпеки в рамках існуючих документів".