Посол розповів про придністровські плани України

Про це заявив у п'ятницю український посол у Молдові Сергій Пирожков на прес-конференції в Кишиневі.

Україна 1 січня 2013 змінила Ірландію на посту головуючої країни в ОБСЄ. Очільник українського МЗС Леонід Кожара відразу ж заявив, що одним із пріоритетів головування країни в Організації з безпеки і співробітництва в Європі стане врегулювання тривалих конфліктів, повідомляє РІА Новости.

Як зазначив посол, Київ на посаді голови ОБСЄ сприяє діалогу на високому рівні між Кишиневом і Тирасполем. Дипломат повідомив про попередню домовленість з Берліном про проведення до кінця року в Німеччині конференції з придністровського врегулювання.

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"Сподіваємося, що до кінця року між прем'єр-міністром Молдови Юрієм Лянке і лідером Придністров'я Євгеном Шевчуком відбудеться зустріч, яка додасть нове дихання вирішенню накопичених питань. Зокрема, йдеться про можливе підписання протоколу про свободу пересування. Він повинен відкрити шлях до функціонування мосту в районі Гура Бикулуй та розвитку європейського транспортного коридору Захід - Брест - Одеса ", - сказав Пирожков.

Він нагадав, що експерти вже провели низку дискусій з даного документу, проте залишилися деякі моменти, які застопорили підготовку протоколу.

"Сторони повинні будуть також підняти питання про залізничні перевезення між Молдова і Придністров'ям, оскільки термін чинної угоди закінчується у вересні", - додав український дипломат.

У переговорах з придністровського врегулювання беруть участь Молдова і Придністров'я - як сторони конфлікту, РФ, Україна і ОБСЄ - як посередники, Євросоюз і США - як спостерігачі.