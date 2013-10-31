Рейтинг Обами в США впав до рекордного мінімуму - опитування

Про це свідчить опитування громадської думки, проведене телеканалом NBC News і організацією Wall Street Journal Survey, повідомляє РІА Новости.

Схвалюють політику президента лише 42% опитаних.

Це найнижчий показник підтримки діяльності Обами за всю історію аналогічних опитувань. Попереднє опитування, проведене на початку жовтня, показало, що політикою президента незадоволені 48% респондентів, у той час як позитивно її характеризували 47%.

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Учасники опитування не змогли виділити якусь конкретну причину, негативно впливає на рейтинг президента. Вони зазначали, що на рейтинг президента впливають такі причини як інформація про шпигунство з боку АНБ, дебати навколо хімічної зброї в Сирії, боргова криза і проблеми в роботі сайту системи охорони здоров'я.

Поряд з президентом втрачає популярність і Демократична партія - "вкрай негативно" її роботу оцінюють 20% респондентів, що на два відсотки нижче за попередній результат. Втрачають свої позиції і республіканці - "вкрай негативно" їх діяльність оцінюють 30% респондентів, проти 29% при минулому опитуванні.

Опитування 800 повнолітніх американців проводилося телефоном 25-28 жовтня. Його статистична похибка становить 3,46%.