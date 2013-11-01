В аеропорті Лос-Анджелеса відбулася перестрілка - ЗМІ
19:42, 01 листопада 2013Світ
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Поліція евакуювала людей з третього терміналу міжнародного аеропорту.
Поліція евакуювала людей з будівлі аеропорту © Fotolia
Поліція евакуювала людей з третього терміналу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса через стрілянину.
Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на телеканал CBS.
За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець, який був озброєний гвинтівкою, одержав вогнепальне поранення в перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів у приміщенні терміналу.
Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на міську пожежну службу, за попередньою інформацією, поранено кілька чоловік.
Також повідомляється, що вильоти з аеропорту скасовано.
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