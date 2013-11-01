В аеропорті Лос-Анджелеса відбулася перестрілка - ЗМІ

Поліція евакуювала людей з третього терміналу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса через стрілянину.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на телеканал CBS.

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець, який був озброєний гвинтівкою, одержав вогнепальне поранення в перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів у приміщенні терміналу.

Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на міську пожежну службу, за попередньою інформацією, поранено кілька чоловік.

Також повідомляється, що вильоти з аеропорту скасовано.