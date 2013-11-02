Прокурор Грузії: Саакашвілі можуть допитати у справі Жванії

"Коли на основі наукового вивчення справи ми виявимо певні факти, і коли це явище буде мати власне офіційне найменування, а не припущення, то наступним етапом буде початок допиту певних осіб. Хто буде в складі цих осіб, поки важко прогнозувати, проте не виключено, що в їх числі буде Саакашвілі ", - заявив Кбілашвілі в ефірі телекомпанії" Руставі2 "пізно в п'ятницю і додав, що на даний момент" немає необхідності допитувати Саакашвілі ні в одній справі, не кажучи вже про початок кримінального переслідування ".

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Кбілашвілі зазначив, що прокуратура спільно з Федеральним бюро розслідувань США веде вивчення справи про обставини загибелі Жванії і не виключив, що "версія смерті може бути змінена", передає РІА Новости.

Раніше Мін'юст, прем'єр і головний прокурор не раз заявляли, що президента Грузії можуть викликати на допит у рамках розслідування різних справ.

Зураб Жванія, один з лідерів "революції троянд", яка привела до влади Михайла Саакашвілі, та заступник губернатора регіону Квемо Картлі (Східна Грузія) Рауль Юсупов були знайдені мертвими в ніч на 3 лютого 2005 року в орендованій квартирі в Тбілісі. За офіційною версією слідства, причиною загибелі став нещасний випадок - отруєння чадним газом через несправність опалювального приладу. Брат прем'єра Георгій не раз заявляв, що його родина не довіряє офіційній версії причини смерті свого родича.

У результаті парламентських виборів 1 жовтня 2012 року до влади в країні прийшла політична коаліція "Грузинська мрія", а президентський "Єдиний національний рух", лідером якого донині є Михайло Саакашвілі, перейшов в опозицію. У листопаді Головна прокуратура почала нове розслідування обставин загибелі Жванії.