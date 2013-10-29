Президент Єврокомісії застеріг Грузію від вибіркового правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррозу сказав, приймаючи в Європейській комісії у Брюсселі президента Саакашвілі. "Ми очікуємо, що Грузія поважатиме свої зобов’язання - зокрема має бути впевненість, що суди діють не під політичним тиском. Ми абсолютно проти вибіркового застосування правосуддя", - сказав президент Єврокомісії.

У свою чергу Саакашвілі, соратників якого переслідували у судовому порядку після минулорічної перемоги на парламентських виборах тоді опозиційної "Грузинської мрії" на чолі з Бідзиною Іванішвілі, сказав: "Я сильно підтримую парафування Угоди про асоціацію, яку ми маємо надію підписати остаточно наступного року за умови, звичайно, що Грузія слідуватиме принципам демократії."

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"Треба, щоб ми уникали випадків вибіркового застосування правосуддя, які, на жаль, мають місце в нашій країні", - сказав грузинський президент, який залишає посаду наступного місяця після десяти років перебування при владі.

На президентських виборах цієї неділі перемогу вже у першому турі здобув кандидат "Грузинської мрії" Георгій Мaргвелашвілі, який представляє "Грузинську мрію" - політичних опонентів Саашкашвілі.

"Демократія - це не лише коли хтось при владі. Демократія - це відповідальність влади і опозиції," сказав Баррозу на спільній прес-конференції з Саакашвілі. "Демократія - це вміння жити разом і поважати ті ж самі спільні цінності", - додав він.

"Грузія продемонструвала, що зміна влади можлива, бо уряди багатьох країн хочуть завжди перемагати на виборах. І я маю надію, що нова влада Грузії буде віддана принципам плюралістичної демократії", - сказав Баррозу.

"За демократії це нормально, коли існують різні погляди, а ненормальним є те, коли погляди настільки поляризовані, що опоненти стають ворогами. Важливо, щоб політичні проблеми вирішувались політичними методами", - наголосив президент Єврокомісії.