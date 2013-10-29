Президент Єврокомісії застеріг Грузію від вибіркового правосуддя
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу застеріг грузинську владу від випадків застосування вибіркового правосуддя щодо політичних соратників президента Міхаїла Саакашвілі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Баррозу сказав, приймаючи в Європейській комісії у Брюсселі президента Саакашвілі. "Ми очікуємо, що Грузія поважатиме свої зобов’язання - зокрема має бути впевненість, що суди діють не під політичним тиском. Ми абсолютно проти вибіркового застосування правосуддя", - сказав президент Єврокомісії.
У свою чергу Саакашвілі, соратників якого переслідували у судовому порядку після минулорічної перемоги на парламентських виборах тоді опозиційної "Грузинської мрії" на чолі з Бідзиною Іванішвілі, сказав: "Я сильно підтримую парафування Угоди про асоціацію, яку ми маємо надію підписати остаточно наступного року за умови, звичайно, що Грузія слідуватиме принципам демократії."
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"Треба, щоб ми уникали випадків вибіркового застосування правосуддя, які, на жаль, мають місце в нашій країні", - сказав грузинський президент, який залишає посаду наступного місяця після десяти років перебування при владі.
На президентських виборах цієї неділі перемогу вже у першому турі здобув кандидат "Грузинської мрії" Георгій Мaргвелашвілі, який представляє "Грузинську мрію" - політичних опонентів Саашкашвілі.
"Демократія - це не лише коли хтось при владі. Демократія - це відповідальність влади і опозиції," сказав Баррозу на спільній прес-конференції з Саакашвілі. "Демократія - це вміння жити разом і поважати ті ж самі спільні цінності", - додав він.
"Грузія продемонструвала, що зміна влади можлива, бо уряди багатьох країн хочуть завжди перемагати на виборах. І я маю надію, що нова влада Грузії буде віддана принципам плюралістичної демократії", - сказав Баррозу.
"За демократії це нормально, коли існують різні погляди, а ненормальним є те, коли погляди настільки поляризовані, що опоненти стають ворогами. Важливо, щоб політичні проблеми вирішувались політичними методами", - наголосив президент Єврокомісії.